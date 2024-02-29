Украина опасается прорыва обороны уже летом: «Видит риск»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 50 0

Bloomberg заявил об опасениях Украины по прорыву обороны уже летом

Украина опасается прорыва обороны уже летом: «Видит риск»

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Тем временем российские военные продолжают демонстрировать успехи в ходе выполнения задач спецоперации.

Оборона армии Украины может рухнуть уже летом текущего года. Такие опасения высказывают сами власти киевского режима, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украина видит риск, что Россия прорвет оборону к лету», — гласит заголовок статьи.

Источник агентства уверяет, что российская армия продолжит набирать темпы и достигать новых успехов в зоне спецоперации, что приведет к обрушению обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже летом, если союзники с Запада не решат вопросы о поставках оружия. Тем временем пессимизм у киевского режима и западных стран продолжает нарастать.

«Внутренние оценки ситуации на фронте из Киева становятся заметно все более мрачными», — добавляется в статье.

Тем временем, как писал 5-tv.ru, бойцы российской армии после штурмовых действий закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области. Кроме того, военные освободили пункт Петровское в районе Авдеевки.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обстановка на поле боя для боевиков ВСУ остается сложной, признал новый главком армии киевского режима Александр Сырский.

Тема:
Спецоперация
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