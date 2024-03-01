Умер подаривший голос Мишутке из «Спокойной ночи, малыши!» актер Игорь Капатов

Ушел из жизни народный артист Башкирии Игорь Капатов, ему было 70 лет. О смерти голоса Мишутки из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» сообщили представители Башкирского государственного театра кукол, в котором он служил с 1977 года.

Туда он попал сразу после окончания Горьковского театрального училища. В 1982-м Капатов также стал частью труппы Государственного академического русского драматического театра, но обучение не прекратил, спустя четыре года получив диплом Уфимского училища искусств.

«Игорь Капатов был актером преимущественно острохарактерным, склонным к эксцентрике, гротеску и глубокому психологическому анализу. За пять лет работы в театре кукол он создал галерею ярких, запоминающихся образов. Позже Игорь Альбертович не раз приглашался в театр кукол для работы над спектаклями в качестве режиссера и художника-постановщика», — рассказали коллеги покойного.

На протяжении многих лет постановки Капатова радовали маленьких зрителей театра кукол. Среди них — «Кыцык-Мыцык», «Кошкин дом», «Джоль-король», «Ковбойская история», «Дюймовочка», «Ночь перед Рождеством» и другие.

Соратники артиста, вспоминая его, отметили высокий уровень ответственности, с которым Игорь Альбертович подходил к своим задачам. Когда он выпускал свои спектакли, то непременно звал на прогоны играющих на ближайшей детской площадке ребятишек, наблюдая за их реакцией на игру.

В 2001 году Капатов переехал в Москву, стал сниматься в кино и сериалах, играл в театре, озвучивал мультфильмы. Но слава нашла его после роли, в которой артиста было и не разглядеть.

Он стал голосом Мишутки в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Как рассказывал сам Игорь Альбертович, вживаться в эту роль было очень интересно.

Раньше он играл серьезных героев — Прометея, Создателя. Теперь предстояло стать забавным и незатейливым медвежонком.

«Признаться, и не думал, что придется стать Мишуткой. Для меня Мишутка — очень ценный опыт работы и сложная актерская задача. Взрослому человеку чрезвычайно интересно и нелегко сыграть ребенка, и я считаю своего Мишутку приоритетной ролью в карьере на сегодня», — делился Капатов.

Актер и его медвежонок участвовали в благотворительных программах, навещали детей в больницах. Как признавался сам артист, для него живое общение с малышами было настоящим праздником, и давалось ему оно легче, чем съемки в студии.

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