Умер актер сериалов «Реальные пацаны» и «Интерны» Павел Маркин

Артисту было всего 53 года.

Стало известно о смерти российского актера театра и кино Павла Маркина. Артист умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. Об этом сообщил в своем блоге его коллега Александр Загоскин.

Актер служил в театре «ДРАМатическая АНТРЕприза». За его плечами множество работ, особенно часто Маркин снимался в популярных телесериалах. Среди кинокартин: «ДМБ», «Реальные пацаны», «Интерны», «СашаТаня», «Солдаты», «На страже пляжа», «Скорая помощь», «Склифосовский», «Молодежка», «Моя прекрасная няня».

«Он так и жил, одним днем, без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы. Анекдотичных ситуаций и историй в его жизни было предостаточно. <…> Вот такой он был: артистичный, ироничный и смешной, с грустными глазами и ранимой душой», — пишет об артисте Загоскин.

Причина смерти не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса из сериала «Деффчонки» Дарья Гончарова.