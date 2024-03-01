Не всегда родители, желая здоровья детям или послушания, выбирают правильную систему питания. Во взрослом возрасте она отзывается также психологическими травмами.

Вредные пищевые привычки люди часто приобретают в детстве, после чего страдают от проблем с физическим и ментальным здоровьем. В интервью изданию Газета.ру нутрициолог Екатерина Веселова рассказала, почему они опасны и как от них избавиться. Первое правило, которое часто вводят родители, следующее — съедать все, что дали. Жертвы такого воспитания еще долго, а то и всю жизнь, помнят угрозы не выпустить из-за стола, пока тарелка не будет чистой, упреки, обвинения, что мама тратила деньги и готовила зря. Такие слова в современном мире часто приравнивают к пищевому насилию, хотя многое и зависит от контекста. Однако подобные высказывания, по словам эксперта, часто сеют чувство вины. Дети переедают, чтобы не обидеть родителей или избежать наказания.

«В краткосрочной перспективе родитель добивается результата — его ребенок съел всю порцию. Но какой ценой? В долгосрочной перспективе такая стратегия сыграет против человека, сформировав у него устойчивую привычку угождать тем, кто для него приготовил еду, игнорируя при этом собственные чувства и сигналы своего организма о сытости», — говорит Веселова.

Как отметила нутрициолог, став взрослыми, такие дети уже не могут по-другому. Они съедают все и дома, и в ресторане, даже если не нравится. Потому что уже заплатили, жалко выбрасывать, это расточительство и так далее. Они доедают и за своими детьми, чтобы продукты не пропадали, иначе проснется чувство вины. Вторая вредная привычка — обедать перед телевизором, за книгой или со смартфоном в руках. Она тоже из первых лет жизни. Таким образом родители часто стараются накормить малоежку или ребенка, которому трудно усидеть на месте. Но практика отвлечения на мультфильм окончательно рушит способность сконцентрироваться на одном деле.

«Погружаясь полностью в контакт с каким-либо объектом через зрение, ребенок не чувствует сигналов насыщения и съедает больше. Привычка есть таким образом во взрослом возрасте вызывает переедания, лишний вес и неспособность слышать сигналы организма о голоде и сытости», — подчеркивает эксперт.

По словам Веселовой, таким образом человек теряет связь со своим телом и не может контролировать объем съедаемого. Третья вредная привычка — отсутствие завтрака. Или выбор нерационального утреннего меню. Чтобы не тратить время и успеть в школу, этот прием пищи часто пропускался или заключался в бутерброде с чаем почти на ходу? Готовьтесь получить из такого ребенка постоянного пациента гастроэнтеролога. Завтрак запускает метаболизм и заряжает энергией на день. Голод по утрам мешает выводу собравшейся за ночь желчи из желчного пузыря и, соответственно, провоцирует образование сладжа (Неоднородное содержимое желчного пузыря со сгустками. — Прим. ред.) и камней и детоксикацию. В итоге — нерегулярный стул и запоры.

«Неправильный завтрак, помимо негативного воздействия на желчный пузырь, еще и способствует нарушению гормональной регуляции: избыток углеводов (бутерброды, блины, выпечка) резко поднимает в крови уровень сахара и инсулина, которые также быстро падают через 1.5-2 часа, и мы снова голодны», — добавляет нутрициолог.

А если залить булку кружкой кофе, можно повысить уровень гормона кортизола, который и так находится на пике утром. Потом развиваются повышенная тревожность, возбудимость и раздражительность.

Как избавиться от вредных пищевых привычек

Переучиваться сложно, но возможно. Если вы наелись на половине порции, остановитесь и напомните себе о последствиях переедания — тяжесть в желудке и чувство вины. Просто переложите остатки порции в контейнер и вернитесь к ней, когда снова проголодаетесь. И выбрасывать, бередить детские травмы, не понадобится. Постепенно приучайте себя к тишине во время трапезы. За обедом концентрируйтесь на ощущениях, а не на внешних раздражителях. Уделяйте время сервировке — это хороший способ настроиться на трапезу и разбудить аппетит. Можно включать во время приема пищи спокойную музыку. Помните также, что к утру надо проголодаться. Чтобы не пропускать завтрак. Ужинайте легко, за два-три часа до сна, завтракайте в первый час после пробуждения.

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