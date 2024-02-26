Пальчики оближешь: какую сладость можно позволить даже худеющим

|
Алина Крылова
Алина Крылова 37 0

Диетолог Беляева: черный шоколад поможет утолить голод даже сидящим на диете

Пальчики оближешь: какую сладость можно позволить даже худеющим

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Отказываться от сахара полностью все же не придется. На какой продукт можно обратить внимание тем, кто сидит на диете?

Практически любая из диет предполагает полный отказ от сладостей, однако шоколад может оказаться полезен даже худеющим. Таким мнением поделилась с журналистами диетолог, преподаватель Российского биотехнологического университета Инга Беляева, пишет RT.

По словам профильного эксперта, главным принципом, которым должны руководствоваться покупатели при выборе продукта — натуральность. Чем меньше в темном шоколаде сахара и больше какао-бобов, тем меньший вред диете нанесет употребление сладкого. Кроме прочего, продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты: он стимулирует выброс эндорфина и серотонина и нейтрализует действие кортизола, тем самым предотвращается переедание, подчеркивает диетолог.

Диетолог Беляева также подчеркнула, что масло какао, входящее в состав шоколада, богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые ускоряют обмен веществ и сжигание жиров.

При этом, как отмечает специалист, даже небольшой кусочек темного шоколада поможет эффективно справиться с голодом. Главное — не допускать перенасыщения и переедания, тогда потребление сладости точно сведет на нет все усилия в борьбе за снижение веса.

Оптимальный объем шоколада, который человек может употреблять в день без страха переедания — 25 граммов. В иных случаях баловство неизбежно приведет к набору веса и накоплению сантиметров в талии. Белый и молочный шоколад из рациона лучше исключить насовсем.

«Это четверть 100-граммовой плитки, шесть кусочков. В такой порции содержится порядка 155 ккал. Употребление белого и молочного шоколада может быть вредным, так как в нем вообще не содержится или содержится очень мало какао», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетологи назвали доступный овощ, избавляющий от «плохого» холестерина.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

1:49
Древний ландшафт обнаружили подо льдами Антарктиды
1:35
Итоговая явка на выборах депутатов в Белоруссии составила почти 73%
1:21
Пальчики оближешь: какую сладость можно позволить даже худеющим
1:08
«Там как в самолете»: Успенская побаловала себя роскошным подарком на 70-летие
0:54
Он кто такой? Почему попытки Зеленского навязать «формулу мира» обречены на провал
0:39
«Англосаксонский дуэт»: Захарова высказалась о деятельности ЦРУ на Украине

Сейчас читают

Уже не спасти? Алибасов попрощался с жизнью перед экстренной госпитализацией
Настоящая паника: в НАТО указали на главный страх командиров ВСУ
Приготовьтесь к изменениям: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2024 года
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок