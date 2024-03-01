Жуткое ДТП: четыре грузовика столкнулись на МКАД

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Четыре грузовика столкнулись на МКАД

Фото, видео: 5-tv.ru

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Из-за аварии были перекрыты сразу четыре полосы.

На МКАД столкнулись сразу четыре грузовика. По словам очевидцев, водитель одной из фур, выезжая с заправки, не пропустил машину, которая ехала по главной дороге.

Два автомобиля получили серьезные повреждения, но водители не пострадали. Из-за аварии были перекрыты сразу четыре полосы, но сейчас движение уже восстановлено.

Ранее 5-tv.ru писал, что в смертельной аварии под Саратовом погибли шесть человек. Лоб в лоб столкнулись две отечественные легковушки.

Удар был такой силы, что оба автомобиля превратились в груду искореженного металла. Водители и пассажиры погибли еще до приезда врачей. 

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