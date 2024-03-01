Всемирный фестиваль молодежи стартует на территории «Сириус»

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Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях и тренингах.

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Сегодня Россия встречает масштабное событие — на федеральной территории «Сириус» стартует Всемирный фестиваль молодежи. На неделю черноморское побережье станет гостеприимным домом для 20 тысяч человек из 180 стран.

Это лидеры молодежных организаций, представители политических партий, молодые дипломаты, ученые, журналисты, предприниматели, деятели культуры и студенты.

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях и тренингах. Кроме того, для них запланированы концерты и ток-шоу с известными артистами.

Ранее 5-tv.ru писал, что гостиничные номера и апартаменты уже готовы к заселению гостей Всемирного фестиваля молодежи. Из- за такого единовременного наплыва пришлось увеличивать штат персонала.

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Всемирный фестиваль молодежи стартует на территории «Сириус»

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