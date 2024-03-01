«Ты забрал у меня ее»: Елена Ваенга переживает большую утрату

Знаменитость напоминает: уделять внимание своим своим близким важно, пока они живы.

В начале февраля российская исполнительна Елена Ваенга поделилась в личном блоге с поклонниками сообщением об утрате в семье: не стало ее любимой бабушки Надежды Григорьевны. Ей было 97 лет.

В последний день календарной зимы Елена на своей страничке в социальных сетях выложила скорбную публикацию.

«Февраль, на всю жизнь запомню тебя… ты забрал ее у меня», — написала певица в социальной сети.

Артистка также призвала поклонников уделять своим близким и родным больше внимания и показывать им свою любовь. По ее словам, не надо жалеть сил и времени на тех, кто важен.

Для Елены Ваенги бабушка была очень близким человеком. Певица уделяла ей много внимания, перенимала жизненный опыт и проводила время. Исполнительница даже посвятила ей песню под названием «Бабушка».

Ранее 5- tv.ru писал, что в семье Елены Ваенги произошло горе.