«Ты забрал у меня ее»: Елена Ваенга переживает большую утрату

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 111 0

Певица Елена Ваенга скорбит о потере любимой бабушки

«Ты забрал у меня ее»: Елена Ваенга переживает большую утрату

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

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Знаменитость напоминает: уделять внимание своим своим близким важно, пока они живы.

В начале февраля российская исполнительна Елена Ваенга поделилась в личном блоге с поклонниками сообщением об утрате в семье: не стало ее любимой бабушки Надежды Григорьевны. Ей было 97 лет.

В последний день календарной зимы Елена на своей страничке в социальных сетях выложила скорбную публикацию.

«Февраль, на всю жизнь запомню тебя… ты забрал ее у меня», — написала певица в социальной сети.

Артистка также призвала поклонников уделять своим близким и родным больше внимания и показывать им свою любовь. По ее словам, не надо жалеть сил и времени на тех, кто важен.

Для Елены Ваенги бабушка была очень близким человеком. Певица уделяла ей много внимания, перенимала жизненный опыт и проводила время. Исполнительница даже посвятила ей песню под названием «Бабушка».

Ранее 5- tv.ru писал, что в семье Елены Ваенги произошло горе.

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