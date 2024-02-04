«Я должна это сказать»: в семье Елены Ваенги произошло горе

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 99 0

Елена Ваенга рассказала о смерти своей бабушки

«Я должна это сказать»: в семье Елены Ваенги произошло горе

Фото: © РИА Новости / Елена Ваенга

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Певица сообщила об утрате близкого человека, которому не раз посвящала песни.

Елена Ваенга поделилась в личном блоге с поклонниками трагической новостью. Певица потеряла близкого человека — умерла ее 97-летняя бабушка Надежда Георгиевна.

«Очень многие знали мою бабушку лично. Передавали приветы, цветы, подарки. Дарили внимание моей бабушке. В общем, я думаю, что я должна это сказать и тут. Сегодня моя бабушка умерла…», — сообщает певица.

Любимая родственница была для Елены всем. Она восхищалась жизнелюбием бабушки. Надежда Георгиевна была примером для всей семьи артистки. Особенно Ваенга любила готовить вместе с любимой бабушкой, которая к тому же привила любовь к комнатным растениям у знаменитости.

Ваенга и творчество свое посвящала любимому человека. В песне «Бабушка» есть строки: «Моя бабушка зла никогда не помнит. Она может понять, пожалеть, простить. Моя бабушка каждому поможет. И не будет на сердце зла носить».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Ваенга не смогла провести концерт из-за болезни.

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