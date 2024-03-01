Актера Юрия Яковлева задержали с мефедроном

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 21 0

При виде патрульной машины он что-то выкинул в сугроб.

Актера Юрия Яковлева задержали с мефедроном

Фото: Кадр из х/ф «Дикий ». РежиссерЫ: Вадим Шмелев, Артём Мазунов, 2009г.

В Москве правоохранители задержали актера Юрия Яковлева при попытке спрятать пакет с наркотическим веществом. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным собеседника, Яковлев при виде патрульной машины что-то выкинул в сугроб. После проверки полицейские обнаружили под кустом пакет, перемотанный изолентой.

Внутри свертка находилось неизвестное вещество. По результатам экспертизы выяснилось, что найденное вещество массой 1,96 грамма — мефедрон, правоохранителями было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с запрещенным веществом задержали артиста Василия Прокопьева.

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