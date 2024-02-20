Актера Василия Прокопьева задержали с пакетом наркотиков

Актер Василий Прокопьев был задержан правоохранительными органами на Белорусском вокзале в Москве. По данным источника 5-tv.ru, у него нашли пакет с наркотическим веществом. Также уточняется, что артист находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.

После экспертизы выяснилось, что в пакете Прокопьева находился мефедрон.

Актер известен по ролям в картинах «Громовы», «Сын отца народов», «Отец», «Кружовник».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко арестовали за сбыт наркотиков в Петербурге. Известно, что она будет находиться в СИЗО до 13 апреля.