Актера Василия Прокопьева задержали с пакетом наркотиков

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 3 502 0

Артист известен по ролям в картинах «Громовы», «Сын отца народов», «Отец», «Кружовник».

Актера Василия Прокопьева задержали с пакетом наркотиков

Фото: Кадр из сериала «Сын отца народов», 2013 г.

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Актер Василий Прокопьев был задержан правоохранительными органами на Белорусском вокзале в Москве. По данным источника 5-tv.ru, у него нашли пакет с наркотическим веществом. Также уточняется, что артист находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.

После экспертизы выяснилось, что в пакете Прокопьева находился мефедрон.

Актер известен по ролям в картинах «Громовы», «Сын отца народов», «Отец», «Кружовник».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко арестовали за сбыт наркотиков в Петербурге. Известно, что она будет находиться в СИЗО до 13 апреля.

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