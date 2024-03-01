Участники из 180 стран приехали в «Сириус» на Всемирный фестиваль молодежи

«Сириус» на ближайщие дни стал городом молодежи мира, там стартовал фестиваль для гостей из разных регионов России и еще 180 стран. Заявленных участников — больше 20 тысяч.

В программе — форум молодых дипломатов, семинары по искусственному интеллекту, показательные выступления по экстремальным видам спорта. А также кинопоказы, фотовыставки, встречи с известными людьми — корреспондент «Известий» Ярослав Богат пообщался с гостями.

Восемь месяцев подготовки, больше 12 часов в небе, и рейс из столицы Индии приземлился в международном аэропорту Сочи. Гостей встречают народными песнями, но они тут же парируют в ответ на русское гостеприимство своими танцами и песнями.

«Мы не с пустыми руками, у нас подготовлено много подарков», — рассказали Бапак и Нирман Шакри из Индии.

Это самая многочисленная делегация Всемирного форума молодежи — 360 человек прибыли из Дели. С новым бортом количество иностранных участников только увеличивается.

Пока гости расселяются, волонтеры со всей России уже накаляют атмосферу на главной площадке фестиваля. Программа сегодня только для тех, без кого организация фестиваля была бы невозможна.

Здесь собрались пять тысяч волонтеров — они первыми приехали на площадь Душа России. Последние приготовления завершены.

В «Сириусе», который превратился в столицу молодежи мира, парад волонтеров, среди которых много иностранных студентов. Например, из Сирии или Нигерии.

«В первую очередь это эмоции — я очень эмоциональный человек, также знакомства. Хотят показать участникам, какая Россия гостеприимная страна», — рассказала волонтер из Сирии Варинта Шайхуан.

«У меня 20 участников, которых я курирую. Будет супер — увидеться и пообщаться», — отметил Мустафа Абдужери из Нигерии.

Такого многообразия народов нет нигде, и это сразу бросается в глаза, судя даже по одежде волонтеров. Например, девушек из республики Тыва.

«Донести, наверное, не только про регион, но и вообще в целом про нашу страну, про наше единство, про нашу многонациональность в первую очередь. Это, мне кажется, наша главная цель», — сказала волонтер Саяна.

Миф о какой-то там изоляции России можно развеять только одной этой картиной. Флаги участников — больше 180 стран — дружественных России и нет, но здесь, на Всемирном фестивале молодежи, это абсолютно неважно.

Впервые на фестивале — участники новых российских территорий. Для них это еще и возможность рассказать о том, что происходило на их малой родине, — сверстникам со всего мира.

«Мы можем в свободной форме рассказать обо всем, что было десять лет назад, как все начиналось, как мы жили. Это хорошая возможность для нас все-таки рассказать правду», — отметил волонтер из ЛНР Владислав Горбатюк.

Ждут начала фестиваля российские павильоны-города. Здесь дали возможность «попробовать» Россию на вкус.

«Будем встречать гостей с чак-чаком и чаем с матрешкой. В зоне гостеприимства будем встречать всех участников. Естественно, много мастер-классов, где могут изучать наше национальное рукоделие, сделать тюбетеечку», — рассказала председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.

Некоторые из участников иностранных делегаций уже прорвались на территорию, чтобы найти побольше друзей. Тэ Кан из Камеруна узнал о Сочи во время Олимпийских игр: говорит, вживую все выглядит не менее масштабно.

«Я приехал сюда в качестве гостя, потому что это отличный форум для молодых людей, помогающий сплотиться вместе и подумать над решением таких глобальных проблем, как изменение климата, международное управление и человеческие права», — отметил он.

Уже завтра улицы молодежной столицы мира заполнят тысячи участников. Этот фестивальный город, уверены гости и волонтеры, определенно станет фундаментом в строительстве молодежью со всей планеты современного справедливого многополярного мира.