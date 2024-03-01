Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой пропаганды

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

Регион недавно обратился к России за помощью.

Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой пропаганды

Фото: © РИА Новости / Артем Кулекин

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Сообщения о том, что Приднестровье хочет войти в состав России — это страшилки российской пропаганды. С таким заявлением выступила президент Молдавии Майя Санду, слова которой привели местные СМИ.

Несколько дней назад участники съезда депутатов всех уровней Приднестровья обратились к России за помощью. Регион, как указывалось столкнулся с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера.

Однако Санду в правдивость сообщений о желании Приднестровья статью частью России, распространенные молдавскими изданиями, не поверила.

«Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов», — сказала она в эфире телеканала Jurnal TV.

Санду также добавила, что Молдавия «не имеет ничего против русских», но «против русских танков».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую помощь ждут от России в Приднестровье.

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