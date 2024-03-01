Косачев заявил о вовлеченности Германии в конфликт на Украине: «Куда уж прямее»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

Косачев заявил о прямом участии Германии в конфликте на Украине

Косачев заявил о вовлеченности Германии в конфликт на Украине: «Куда уж прямее»

Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey

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Тема:
Спецоперация

Сенатор прокомментировал сообщения о планах немцев ударить по Крымскому мосту.

Германия напрямую вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совфеда России Константин Косачев, комментируя сообщения о том, что немцы обсуждали планы по нанесению удара по Крымскому мосту.

«Это прямое участие, куда уж прямее: „Мы сейчас ведем войну“, — говорит один из записанных немцев», — обратил внимание Косачев в посте в своем Telegram-канале.

Сенатор также подчеркнул, что немцы обсуждали возможность удара по Крымскому мосту в практическом ключе. В этой связи, по его словам, необходимо кардинально пересмотреть истинную роль Германии в конфликте на Украине, если страна не опровергнет подлинность записи разговора.

Чтобы «не испытывать судьбу второй раз» Косачев посоветовал властям Германии объясниться перед своим народом и Россией, которая теперь имеет полное право считать ФРГ участницей конфликта, поскольку та даже планирует атаки на российские регионы.

Главный редактор RT Маргарита Симньян ранее опубликовала текст разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Немецкая сторона пока на это никак не отреагировала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в МИД России отреагировали на сообщения о планах Германии ударить по Крымскому мосту.

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