В Севастополе сработала система ПВО

Местных жителей просят покинуть улицы и найти укрытия.
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, все службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал глава города в своем Telegram-канале.
Развожаев также подчеркнул, что важно покинуть открытые места, чтобы не получить ранения осколками. Известно также о перекрытии движения по Крымскому мосту.
Российские военные ведут работу по уничтожению воздушных целей над Севастополем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские агенты, готовившие теракты, задержаны в Крыму.
Читайте также
87%
-1.03 98.54
-0.91
Нашли ошибку?