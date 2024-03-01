В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, все службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Развожаев также подчеркнул, что важно покинуть открытые места, чтобы не получить ранения осколками. Известно также о перекрытии движения по Крымскому мосту.

Российские военные ведут работу по уничтожению воздушных целей над Севастополем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские агенты, готовившие теракты, задержаны в Крыму.