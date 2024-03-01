В Польше водитель на скорости въехал в толпу людей и скрылся

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 40 0

В ДТП пострадали 14 человек.

В Польше водитель на скорости въехал в толпу людей и скрылся

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В городе Щепине в Польше водитель на полной скорости въехал в толпу людей. Об этом сообщает польское телевидение

Инцидент произошел днем 1 марта 2024 года. По рассказам местных жителей, авария на площади Родла. Сообщается о большом количестве пострадавших, некоторые из них получили тяжелые травмы

«Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине, 14 человек тяжело ранены», — говорится в сообщении.

Водитель с места происшествия скрылся, сейчас его поисками занимаются правоохранители. Причины случившегося выясняются, оказывается помощь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре грузовика столкнулись на МКАД. Из-за аварии были перекрыты сразу четыре полосы.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
90.84
-1.03 98.54
-0.91
Четыре знака зодиака столкнутся с неожиданными переменами: гороскоп на ма...

Последние новости

18:53
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
18:41
В Польше водитель на скорости въехал в толпу людей и скрылся
18:35
Лавров о разговоре военных ФРГ про атаку на Крымский мост: «Россия знает про НАТО на Украине»
18:19
«Уже наигрался»: жена Алибасова рассказала о состоянии артиста
18:04
Просто будьте в ресурсе: прогноз Таро на неделю с 4 по 10 марта
17:59
«Две интересные цели»: названы имена немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост

Сейчас читают

Ее больше нет, смиритесь: Либуше Шафранкова умирала в муках
«Были проблемы»: что стало причиной смерти озвучившего Мишутку актера Капатова
В Москве похоронили Алексея Навального*
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок