Ракеты раздора: как ситуация с Taurus рассорила Шольца и Макрона

Два влиятельных европейских политика — канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон — окончательно рассорились из-за Украины. Германия говорит, что не хочет провоцировать Третью мировую, а Париж готов бросить в топку войны все — даже свою армию.

Вот только политики все больше теряют доверие европейских избирателей, которые начали всерьез сомневаться в адекватности своих руководителей. На этом фоне разгорается новый скандал.

Берлин обвиняют в раскрытии «секретов полишинеля». Корреспондент «Известий» Александр Тузиков продолжит.

Немецкая публика аплодирует и смеется, встречает Олафа Шольца не как политика, скорее, как стендап-комика. Разговор получается острым: с канцлера спрашивают не только за провалы во внутренней политике, но и задают вопросы о «возможной войне с Россией».

Апофеозом насмешек и недовольства аудитории становится игрушечный штурвал, который один из участников разговора вручает канцлеру. Авось с этим-то политик легче справится, чем с крупнейшей когда-то экономикой Европы.

Надпись «Дипломаты, а не гранаты» житель Саксонии попросил передать главе МИД Анналене Бербок. Пытаясь оправдаться, канцлер подчеркнул: он не последует примеру Великобритании и Франции, чьи инструкторы корректируют наведение своих ракет на цели в России — правда, Шольц не говорит об этом прямо, но все все понимают.

«Дела обстоят так… Я сформулирую это так абстракто-дипломатически, как только возможно. Другие страны тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется. А в нашем случае это означало бы, что мы должны были бы участвовать во всем этом. Я считаю, что такое развитие событий исключено», — сказал он.

В Лондоне и Париже назвали это «вопиющим злоупотреблением разведданными» — британский экс-министр обороны Бен Уоллес заявил, что Шольц с точки зрения безопасности Европы «не тот человек, на не той работе и не в то время». А вот реакция британского парламента.

«Комментарии Шольца неправильны, безответственны и являются пощечиной союзникам. Шольц должен дать Taurus и перестать вредить безопасности Европы», — говорит председатель специального комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс.

В негласную дуэль с Шольцем вступил и президент Франции. Открывая Олимпийскую деревню, Макрон больше думал не о всемирных Играх, а наслаждался эффектом от своих слов, что войска НАТО надо отправить на Украину.

«Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и взвешено», — заявил он.

Вот только французский МИД поспешил не просто взвесить, а отбросить слова президента. Французские солдаты не будут умирать за Украину, заявил глава внешнеполитического ведомства Пятой республики Стефан Сежурне.

Ранее дипломат поддержал Макрона, но теперь выступил против. Россия, впрочем, еще раз предупредила Запад, что есть грань, которую лучше не переступать.

«Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны, они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории, и все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а, значит, уничтожением цивилизации. Они что, этого не понимают, что ли? Это люди, знаете, которые не прошли через тяжелые испытания! Они уже забыли, что такое война», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Получив недвусмысленное предупреждение, Запад теперь берет паузу на раздумья. И, судя по большинству заголовков европейских и американских изданий, ядерное возмездие на территории стран НАТО — совсем не тот сценарий, который понравится западной элите.