В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 20 0

Жители этой страны все чаще страдают от сейсмической активности.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

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В турецком городе Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,1. Сообщение об этом появилось на сайте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

По данным сейсмологов, самые сильные толчки были зафиксированы на глубине семи километров. Местные жители почувствовали их в 157 часов по местному времени (совпадает с московским).

Стоит отметить, что последние годы Турция стала одним из центров сейсмической активности. К числу более разрушительных можно отнести землетрясение в Стамбуле и Измире в 1999 году, которое унесло порядка 20 тысяч жизней.

А в 2023-м на юго-востоке Турции части нескольких городов были практически стерты с лица земли. Это произошло 6 февраля, затронув Газиантеп, Хатаю, Кахраманмараш, Адыяман и другие населенные пункты. Погибло около 30 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему количество землетрясений в мире растет.

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