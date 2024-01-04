«Трясет и будет трясти весь год»: почему количество землетрясений в мире растет

За последние месяцы число природных бедствий по всему земному шару резко возросло. С чем это может быть связано?

Участившиеся землетрясения на Земле — в конце прошлого года в Турции, в начале этого в Японии, Аргентине, США — неспроста. Об этом заявила в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова. По ее утверждению, природные катаклизмы не являются чем-то необычным, наоборот — закономерны.

Как объяснила Абравитова, землетрясения заложены в сценарий развития Земли. Именно поэтому случившиеся подземные толчки не последние — на протяжении всего 2024 года они будут случаться. «Трясет и будет трясти весь год», указала специалист. Равно также, как и торнадо, цунами, оползни и схождение лавин. Человечеству следует к этому приспособиться и не пытаться противостоять.

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«Это действительно эра землетрясений, торнадо, цунами, оползней и лавин. Это все будет в больших количествах. К этому надо приспосабливаться сейчас человечеству», — пояснила таролог.

Вместе с этим «трясти» будет и человечество, и каждого человека отдельно. То есть в жизни каждого случатся всевозможные события. Именно благодаря им в каждом из нас произойдет трансформация.

«То есть после этого года мы будем другими людьми. И тут уже как экзамен, кто-то проходит дальше на ступень выше, кто-то ломается, не сдает этот экзамен, пропадает», — добавила Абравитова.

Однако таролог успокоила — большинство этот экзамен в 2024-м пройдут успешно. Равно такое испытание ожидает и Землю, которая в итоге изменится.

«Это прохождение вперед через определенные кризисы. Да, люди всего этого боятся. Мы любим, когда все спокойно и хорошо в целом. Но мир устроен совершенно иначе», — заявила специалист.

Сейсмолог же Рубен Татевосян убежден: частые подземные толчки — явления обыденное. В беседе с 5-tv.ru он отметил, что, например, на землетрясения магнитудой 4,4 балла в Турции и вовсе не стоит обращать внимание.

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