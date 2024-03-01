Минюст внес писательницу Улицкую* в реестр иноагентов

Писательница Людмила Улицкая* внесена в реестр иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России.

По данным ведомства, она проживает за пределами России. Улицкая, помимо этого, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, а также выступала против СВО.

В реестр на аналогичных основаниях также внесены режиссер Илья Хржановский* и публицист Сергей Медведев*.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.

В частности, россиянам и компаниям в России запрещается размещать рекламу на всех информационных ресурсов иноагентов. Еще нельзя рекламировать такие ресурсы в СМИ, их сообщениях и материалах в информационно-телекоммуникационных сетях.

* признаны иностранными агентами на территории России.