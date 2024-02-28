Госдума приняла законопроект о запрете рекламы на информресурсах иноагентов

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в третьем чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.

В частности, россиянам и компаниям России запрещается размещать рекламу на всех информационных ресурсов иноагентов. Еще нельзя рекламировать такие ресурсы в СМИ, их сообщениях и материалах в информационно-телекоммуникационных сетях.

Проект был внесен в ГД еще в середине февраля, а на прошлой неделе документ прошел первое чтение.

Согласно документу, правки вносятся в законы «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», «О рекламе» и «О средствах массовой информации». В том числе документ запрещает рекламировать информресурсы иноагентов. Согласно пояснительной записке, проект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга. Авторы инициативы считают необходимым распространить эту меру также на мотоциклы и снегоходы.