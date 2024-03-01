Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 31 0

Ограничения наложили на 106 физических лиц.

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Швейцария присоединилась к 13-му антироссийскому пакету санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил Федеральный совет страны.

«29 февраля 2024 года федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям, ответственный за санкции, принял новые меры против России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций ЕС», — сказано в заявлении.

Антироссийские меры пришли в действие 1 марта в 20:00 по московскому времени. Правительство Швейцарии отметило, что санкции направлены против 106 физических лиц и 88 компаний и организаций.

Большинство ограничений направлено против лиц, которые работают в военно-промышленном комплексе России, включая производство ракет, беспилотников, зенитно-ракетных систем и другой военной техники.

Также Швейцария приняла новые торговые меры, чтобы помешать России приобретать необходимые товары и технологии для своей армии.

Например, 27 компаниям запретили экспортировать продукцию двойного назначения и товары, которые могут «помочь военному усилению России». Среди них — комплектующие для разработки и производства дронов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канада наложила дополнительный запрет на импорт российских алмазов.

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