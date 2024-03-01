Канада наложила дополнительный запрет на импорт российских алмазов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Запрет распространяется и на тех граждан, кто живет за пределами страны.

Канада наложила дополнительный запрет на импорт российских алмазов

Фото: Кавашкин Борис / ТАСС

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Канада ввела дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов. Об этом сообщает в документах министерства иностранных дел (МИД) страны.

Согласно официальному документу, гражданам Канады запрещается импортировать и покупать необработанные или распиленные алмазы (непромышленные), а также несортированные алмазы из России. Причем, запрет касается как тех, кто живет в Канаде, так и тех, кто находится за пределами страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Новая Зеландия объявила о введении санкций против России. Ограничения затронули более 50 лиц из России: 45 физических и 16 юридических.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны Евросоюза и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением.

Главные цели спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. При этом Россия неоднократно отмечала, что ее экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

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