Канада наложила дополнительный запрет на импорт российских алмазов

Канада ввела дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов. Об этом сообщает в документах министерства иностранных дел (МИД) страны.

Согласно официальному документу, гражданам Канады запрещается импортировать и покупать необработанные или распиленные алмазы (непромышленные), а также несортированные алмазы из России. Причем, запрет касается как тех, кто живет в Канаде, так и тех, кто находится за пределами страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Новая Зеландия объявила о введении санкций против России. Ограничения затронули более 50 лиц из России: 45 физических и 16 юридических.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны Евросоюза и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением.

Главные цели спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. При этом Россия неоднократно отмечала, что ее экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.