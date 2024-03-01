Третья мировая: власти Франции задумались над отправкой спецназа на Украину

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 21 0

Le Monde: власти Франции задумались над отправкой спецназа на Украину

Третья мировая: власти Франции задумались над отправкой спецназа на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg

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Тема:
Спецоперация

Сейчас французских военных, как утверждается, в зоне конфликта нет.

Французское правительство рассматривает возможность отправки на Украину военных подразделений, среди которых будет спецназ. Об этом сообщило издание Le Monde.

В материале говорится, что в настоящий момент на территории Украины присутствуют сотрудники Генеральной дирекции внешней безопасности — французские власти это «молчаливо признают». При этом страна утверждает, что военных Пятой республики в зоне конфликта нет.

«Идея дать возможность военным инструкторам пересекать украинскую границу потенциально с другими обычными подразделениями находится в центре французских размышлений», — говорится в статье.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкие офицеры обсуждали число ракет Taurus для удара по Крымскому мосту.

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