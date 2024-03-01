Немецкие офицеры обсуждали число ракет Taurus для удара по Крымскому мосту

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 58 0

Один из них выражал опасения из-за рисков втянуть Германию в конфликт.

Немецкие офицеры обсуждали число ракет Taurus для удара по Крымскому мосту

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins

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Тема:
Спецоперация

Из обнародованного разговора немецких офицеров Бундесвера стало ясно, что те обсуждали, какое количество ракет Taurus нужно для атаки на Крымский мост и принесет ли удар результат. Об этом пишет РИА Новости.

Диалог шел между начальником отдела операций и учений командования Бундесвера Грефе, инспектором BBC Бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

«Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — заявил Фенске.

Фроштедте предположил, что ракеты Taurus смогут нанести необходимый урон, если стрелять по опорам. Он заявил, что, когда планируются такие операции, нужно указывать «главные точки на снимках».

Необходимо «более ответственно отнестись к работе», а не просто разбирать фотографии на компьютере, добавил военный. Грефе же отметил, что Германии важно не стать новой стороной в конфликте на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров высказался о разговоре немецких военных про атаку на Крымский мост.

Тема:
Спецоперация
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