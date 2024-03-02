Трихолог назвала две основные причины выпадения волос

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 6 0

Из-за каких сбоев в организме чаще всего уменьшается волосяной покров?

Трихолог назвала две основные причины выпадения волос

Фото: www.globallookpress.com / Rudolf; 5-tv.ru

Как часто вы замечали, что ваши густые волосы поредели, а пол буквально усыпан ими после каждого расчесывания? Причин выпадения волос может быть множество.

Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова назвала 5-tv.ru две основных проблемы, из-за которых может уменьшиться волосяной покров вашей головы.

Волосы выпадают из-за стресса

Довольно банальная и частая причина выпадения волос, которая встречается повсеместно. После пережитых расстройств выпадение волос наступает через два месяца.

Если вы сильно нервничали несколько месяцев назад, а волосы начали выпадать только сейчас, смело можете идти к врачу-трихологу. Компетентный специалист назначит мезотерапию, необходимые витамины и составит план лечения в целом.

Волосы выпадают из-за нехватки железа

Дефицит железа в организме сопровождается не только вялостью, звоном в ушах и быстрой утомляемость, но и выпадением волос. Егорова рассказала, что если выпадение волос не связано с пережитым стрессом, скорее всего, вам следует проверить уровень железа.

Если обследование покажет нехватку элемента — именно это являться причиной потери растительности на голове. После поднятия железа на безопасный уровень в организме, волосы перестанут выпадать и даже начнут расти гуще.

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