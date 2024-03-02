Какие неочевидные симптомы могут на самом деле указывать на инфаркт

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

На что стоит обратить особое внимание?

Какие неочевидные симптомы могут на самом деле указывать на инфаркт

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Ученые рассказали о признаках инфаркта, которые могут быть связаны с внезапно появившимися проблемами с желудочно-кишечным трактом, сообщил портал «МедикФорум». Если вы находитесь в группе риска, стоит обратить внимание на боль в животе.

Такой симптом может возникать во время сердечного приступа, так как органу становится тяжело качать кровь. А сам болевой синдром в области живота вызван поражением нижней стенки сердечной мышцы.

Также среди признаков инфаркта могут быть вздутие живота, несварение желудка, тошнота и рвота. Часто такие симптомы встречаются среди женщин, которые пережили приступ без его классических проявлений: затрудненного дыхания, нарушений ритма сердца, спутанного сознания, сдавливающей боли за грудиной.

Компетентные специалисты предупредили, что существует абдоминальная форма недуга, при которой наблюдается боль в части живота под ложечкой и со стороны правого подреберья.

+1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:01
Трихолог назвала две основные причины выпадения волос
3:47
Ответ уролога: можно ли определить бесплодного мужчину по внешности
3:33
«Вот и все! Еду домой»: Костенко объявила о важных переменах в жизни
3:19
Всегда может сорваться: как Кудрявцевой спасти Макарова от алкоголизма
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
2:54
Захарова отреагировала на блокировку страниц в Х с записью беседы немецких военных

Сейчас читают

Одним дроном: как русские бойцы уничтожили хваленый Abrams в зоне СВО
Просто будьте в ресурсе: прогноз Таро на неделю с 4 по 10 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок