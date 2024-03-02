Глобальная катастрофа: когда произошло мощнейшее извержение вулкана в истории человечества

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

JVGR: крупнейший взрыв вулкана в истории человечества случился 7300 лет назад

Глобальная катастрофа: когда произошло мощнейшее извержение вулкана в истории человечества

Фото: www.globallookpress.com / Andri Mardiansyah

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Специалистам удалось найти ответ на этот вопрос.

Ученые-вулканологи из Университета Кобе в Японии смогли вычислить самое мощное извержение вулкана в истории человечества. Это был подводный взрыв Кикай-Акахойя, произошедший 7,3 тысячи лет назад у западного побережья Японии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Volcanology and Geothermal Research. Вулкан Кикай, находящийся на дне моря, трижды крупно извергался за последние 14 тысяч лет.

Самым сильным был последний случай, в результате которого было выброшено вдвое больше материала, чем при извержении горы Тамбора в Индонезии в 1815 году. Ученые использовали сейсмические данные, чтобы составить подробную карту морского дна вокруг вулкана.

Путем выемки образцов с помощью робота с дистанционным управлением было определено, что извержение Кикай-Акахойя оставило подводные отложения общей площадью 4,5 тысячи квадратных километров. Они содержали вулканическое стекло, соответствующее характеристикам вулкана.

Поднятые на поверхность образцы также подтвердили, что объем материала, выброшенного в море в результате извержения, составил около 71 кубического километра - почти вдвое больше, чем предполагалось ранее. Ученые также учли вулканический материал, отложившийся на суше, и пришли к выводу, что извержение вынесло до 457 кубических километров материала.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль.

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