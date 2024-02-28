Миллионы людей в опасности: в Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль

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В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Он расположен всего в 70 километрах от столицы страны.

Огнеопасная обстановка в Мексике — там извергается вулкан. Он расположен всего в 70 километрах от столицы страны.

В международном аэропорту Мехико уже отменили больше двух десятков авиарейсов. Из-за дыма и пепла в районе «желтый» уровень опасности.

Вулкан — название которого в переводе буквально «Дымящаяся гора» — второй по высоте и самый активный в Мексике. В потенциально опасной зоне проживают около 25 миллионов человек.

Сложная обстановка сейчас и в самом южном штате США — Техасе. Его охватили природные пожары.

Уже 100 тысяч гектаров земли оказались уничтожены. А местные жители задыхаются от смога.

Ранее 5-tv.ru публиковал завораживающие кадры извержения вулкана в Исландии. На полуострове Рейкьянес уже который месяц бушует вулкан.

Лава дошла до города Гриндавик, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей. Ученые назвали этот случай самым серьезным в этой местности за последние полвека.

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