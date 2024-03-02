«Звезда Нью-Йорка»: дизайнер Айрис Апфель умерла на 103-м году жизни

Она стала известной после выставки в музее Метрополитен в 2005 году.

Коллекционер и дизайнер Айрис Апфель скончалась на 103-м году жизни в штате Флорида. Об этом пишет газета New York Post.

«Айрис Апфель... звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич», — говорится в материале.

Дизайнер стала известной после выставки в музее Метрополитен в 2005 году. В возрасте 97 лет она заключила контракт с агентством IMG как модель и стала иконой высокой моды.

Ее компания Old World Weavers специализируется на производстве и торговле тканями, воспроизводящими винтажные материалы XVIII-XIX веков.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни народный артист Башкирии Игорь Капатов. О смерти голоса Мишутки из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» сообщили представители Башкирского государственного театра кукол.

Туда он попал сразу после окончания Горьковского театрального училища. В 1982-м Капатов также стал частью труппы Государственного академического русского драматического театра, но обучение не прекратил, спустя четыре года получив диплом Уфимского училища искусств.