Скоро сделает заявление? Каким будет следующий шаг пропавшей с радаров Миддлтон

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

GB News: Миддлтон может вскоре сделать заявление о своем здоровье

Скоро сделает заявление? Каким будет следующий шаг пропавшей с радаров Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Букингемский дворец усиленно скрывает информацию о состоянии принцессы.

Королевская семья поразила мир, объявив, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Из-за этого она, как ожидается, не появится на публичных мероприятиях до весны.

Вопросы о ее благополучии все еще волнуют общественность, но королевский комментатор Кэти Николл считает, что Миддлтон расскажет о своем здоровье в будущем. Эксперт заявила GB News, что принцесса сейчас сфокусирована на восстановлении перед неминуемым возвращением к выполнению публичных обязанностей.

Она, как отмечается, не торопится покидать коттедж в Виндзоре, где находится с момента выписки. Миддлтон, по мнению Николл, планирует вернуться к работе весной, она также может сделать публичное заявление о своем состоянии.

Букингемский дворец усиленно скрывает информацию о состоянии принцессы, но эксперты утверждают, что для нее важнее поправиться. В первую очередь — для самой себя и членов семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным СМИ, для Миддлтон сейчас тяжелое время. Мало того, что здоровье подкачало, так еще и психика не была к этому готова.

Ведь принцесса при всей своей активности и постоянной деятельности не ожидала того, что теперь не сможет все делать сама. Находясь в постельном режиме, она вынуждена только наблюдать, как другие выполняют за нее ее привычные дела.

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