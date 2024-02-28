Попала в невыносимую ситуацию: Кейт Миддлтон оказалась в «аду» после операции

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 125 0

ОК: Кейт Миддлтон страдает от беспомощности на фоне реабилитации

Попала в невыносимую ситуацию: Кейт Миддлтон оказалась в «аду» после операции

Фото: Zuma / ТАСС

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Что происходит за закрытыми дверями королевского дома?

В начале этого года принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. В больнице она провела почти две недели, а после вернулась домой для восстановления.

До сих пор Миддлтон не выходила в свет. Куда пропала герцогиня и что с ней происходит, узнал инсайдер одного из британских СМИ.

Для знаменитости сейчас тяжелое время, сообщает издание 7Дней.ru со ссылкой на зарубежные источники. Мало того, что здоровье подкачало, так еще и психика не была к этому готова.

Ведь Миддлтон при всей своей активности и постоянной деятельности не ожидала того, что теперь не сможет все делать сама. Находясь в постельном режиме, она вынуждена только наблюдать, как другие выполняют за нее ее привычные дела.

Беспомощность огорчает принцессу. Однако ее активно поддерживают муж принц Уэльский Уильям и дети Джордж, Шарлотта и Луи.

Например, ребята перестали так много капризничать и не беспокоят лишний раз маму. По данным инсайдера, Миддлтон еще минимум месяц не будет появляться на публике.

Ранее 5-tv.ru сообщил, куда могла пропасть Кейт Миддлтон.

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