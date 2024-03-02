Сергей Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала «Зарядье»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 17 0

Инструмент около двух лет создавался во Франции. В нем свыше пяти тысяч труб, большая часть которых спрятана внутри.

Сергей Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала «Зарядье»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Самый большой музыкальный инструмент столицы и один из крупнейших в Европе — орган в концертном зале «Зарядье». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Уникальный инструмент около двух лет создавался во Франции. Орган спроектирован специально для концертного зала „Зарядье“ с учетом его архитектурных и акустических особенностей. В нем установлено свыше пяти тысяч труб, большая часть которых спрятана внутри, — зрители видят только 135», — написал Мэр Москвы.

Орган концертного зала «Зарядье» весит около 40 тонн, но выглядит легким, невесомым инструментом. Благодаря сочетанию традиций и новейших технологий он универсален и позволяет исполнять музыку любых эпох и стилей.

Инаугурация инструмента состоялась четыре года назад — на органе непрерывно играли в течение суток. С тех пор в зале прошло свыше 130 концертов.

Кроме того, большой популярностью у зрителей пользуются органные экскурсии. В прошлом году их формат значительно расширился: появились экскурсии для детей, профессиональных органистов и даже ночные.

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