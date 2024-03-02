«Мы это понимаем»: Лавров заявил о нежелании «лагеря войны» на Западе менять свой курс

В МИДе расценили поведение представителей Запада как способ в очередной раз продемонстрировать свою силу.

Заявления западных лидеров, в том числе главы Пентагона Ллойда Остина и президента Франции Эммануэля Макрона, говорят о том, что «партия войны» не хочет менять свой курс на «нанесение стратегического поражения России». Соответствующее заявление сделал глава МИД Сергей Лавров по итогам дипломатического форума в Анталье.

К такому выводу в ведомстве пришли после того, как в конце февраля во время ключевой встречи Эммануэль Макрон допустил возможность отправки французских войск на Украину в качестве меры поддержки боевиков. Объясняя свои рассуждения, президент Франции подчеркнул, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено», а значит «военные должны быть готовы ко всему».

С учетом этих слов и появления аудиозаписи, в которой немецкие бундесверы обсуждают атаку на Крымский мост, в МИД пришли к выводу — «партия войны», состоящая из категорично настроенных к Москве стран, не собирается воплощать в жизнь свои планы «на нанесение стратегического поражения России на поле боя».

«Мы это понимаем», — отметил он.

Заявления немецких генералов, в свою очередь, подчеркивают, что «лагерь войны в Европе все еще силен», акцентировал внимание Лавров.

Любопытно, что сам вопрос о готовности Макрона направить французскую армию на Украине вызвала у Лаврова улыбку. Что за ней скрывается, глава МИД не прояснил.

Ранее 5-tv.ru писал, как Макрон умудрился стать худшим президентом в истории Франции.