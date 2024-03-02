«Клоун и проходимец»: как Макрон умудрился стать худшим президентом в истории Франции

Граждане бьют по лицу, президент России не отвечает на звонки, а «друзья» по НАТО грозят изоляцией — основные «достижения» главы Пятой республики по итогам семи прошедших лет.

Эммануэль Макрон — достаточно большая, но не самая сильная фигура среди европейских политиков, которая с каждым годом вызывает все больше вопросов. Некоторое время назад президент Франции выступал с так называемой ролью «великого уравнителя», героически стараясь примирить все стороны конфликта на Украине.

Однако очень быстро он «сдулся», показав истинное лицо не только гражданам своей страны, но и всему миру. Теперь Макрон считается слабым и, мягко говоря, «неоднозначным» лидером.

Почти все слова или действия политика вызывают не только у его коллег, но и простых жителей Франции если не недовольство, то глубочайшее непонимание и разочарование. Особенно — после заявления о возможной отправке сухопутных войск западных стран на помощь ВСУ.

«Клоун и проходимец»

Как отметил 5-tv.ru декан факультета ФСНиМК Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов, Макрон — это типичный представитель нынешнего «измельчавшего политикума Европы», где, со всей очевидностью, выродились сильные лидеры.

«Я бы сказал, они все — руководители на „минималках“, потому что действительно ярких, вдохновляющих лидеров в Европе просто не осталось. В лучшем случае это серые бюрократы, в худшем — клоуны и проходимцы, к коим можно отнести и Макрона, который отметился в большой политике, разве что разного рода попытками афер и провокаций», — заявил эксперт.

Продолжая нелестную характеристику президента Франции, Шатилов назвал его «очень мелкотравчатым» политиком в сравнении с предшественниками — «гигантами» типа Шарля де Голля, Франсуа Миттерана или Жака Ширака. Сами французы это прекрасно понимают и не питают иллюзий в отношении своего нынешнего лидера, уверен политолог.

Близкая «дружба» с Зеленским

Особая конференция «спасителей» Незалежной прошла в Париже 26 февраля — именно Макрон стал организатором этого «значимого мероприятия», посвященного тому, как западные страны могут оказать военную поддержку Украине, которая продолжает проигрывать России.

Французский президент, внезапно отказавшийся по неизвестным причинам от поездки в Киев, постарался вернуть «упущенное» и захотел снова оказаться главным другом Владимира Зеленского.

Примечательно, что сам президент Украины не всегда мог «похвастаться» теплым отношением к Макрону. Так, например, два года назад сеть облетели кадры, на которых француз напрашивается в дружеские объятия к своему «приятелю» во время визита на Украину.

Сам Зеленский с достаточно «кислым» лицом тогда отвернулся от лидера Франции. Предпринятая тогда попытка «затащить президента Украины в пиар-дружеские объятия на совместной пресс-конференции» не была положительно воспринята общественностью.

«Зеленский выглядел так, словно предпочел бы сражаться в окопах Северодонецка, когда льстивый французский лидер, безупречно одетый в свой фирменный темно-синий костюм, обхватил его туловище накрахмаленным рукавом», — писала тогда британская Daily Mail.

Возможно, Макрон с помощью «готовности» сражаться за Украину может пользоваться чудесной возможностью, которая предоставит ему «роль Наполеона». По мнению политического обозревателя Сергея Миркина, глава Франции старается обрести «власть в Европе», пока возникшие в мире перемены позволяют это сделать.

Этикет Макрона

Критике и удивлению подвергалось поведение Макрона не только на встрече с Зеленским. Судя по всему, политик может «похвастаться» отличными манерами.

В прошлом году шквал негативных комментариев вызвал кадр, на котором французский президент во время официальной фотосессии с председателем Китая Си Цзиньпином спрятал руку в карман.

Казалось бы, такая мелочь не играет большой роли, однако в политике сигналы и жесты порой имеют куда более важное значение и смысл, чем прямые слова и действия. На это обратил внимание экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Он назвал поведение Макрона «новым жутким унижением для президента Франции». Его поддержали пользователи социальных сетей, заметившие, что поведение политика в ходе визита в Китай явно оставляет желать лучшего.

«Макрон не знает, как вести себя даже за границей… Бесстыжий!» — отреагировали комментаторы.

Конечно, Макрон мог не знать о принятых протоколом правилах, а, может, просто позабыл о них из-за внутреннего напряжения, которое достаточно часто читается по невербальным жестам лидера Франции. Так, во время визита в США Макрон отчаянно желал понравиться на тот момент главе Белого дома Дональду Трампу, и это бросалось в глаза окружающим.

На это указал социальный психолог Михаил Касаткин, отметив постоянную привычку президента Франции дотрагиваться до своей одежды, поправляя галстук, воротник пиджака или теребя пуговицы. Все это может выдавать беспокойство и неуверенность человека, а также указывать на желание произвести впечатление на визави, пояснил эксперт.

О неуверенности Макрона могут говорить и его скрещенные ноги или руки — именно в таких позах он нередко проводит переговоры. Подсознательная попытка «защититься» создает визуальную дистанцию с человеком: позиция ног заслуживает отдельного внимания, так как именно эту часть тела мы контролируем меньше всего.

Макрон и французы

Конечно, судить французского президента стоит не только по его поведению и сомнительной внешней политике, но и по поступкам к собственным гражданам, а также их отношению к своему лидеру. Согласно исследованию института Odoxa-Backbone Consulting, почти 70% жителей страны не одобряют позицию Макрона по поводу возможной отправки войск НАТО на Украину.

Как заявил 5-tv.ru политолог Руслан Костюк, французский политик, конечно, победил несколько раз на президентских выборах, однако успех был продиктован лишь тем, что граждане государства не желали видеть в Елисейском дворце представителя крайне правых политических сил.

Reuters / GONZALO FUENTES; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

Текущий президент же представляет собой центристский лагерь, который пусть и имеет своих сторонников, но в весьма небольшом размере — около 23-27% поддержки.

Кроме того, непопулярными у избирателей стали действия исполнительной власти во время президентства Макрона. В их числе — повышение пенсионного возраста, меры по либерализации трудового рынка, а также непоследовательная политика в миграционной сфере.

Загнал Францию в тупик

Нередко недовольство граждан Франции при Макроне выливалось в открытое противостояние с властями. Последний пример неудачной политики государства — протесты фермеров, которые неделю назад прорвали в Париже полицейский кордон и ворвались в павильон сельскохозяйственной выставки, куда прибыл президент.

Бунтующие французские аграрии выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации и повышения стоимости дизельного топлива.

Курс властей в сельскохозяйственной сфере, по мнению фермеров, лишает их конкурентоспособности на внутреннем рынке. Разочарование Макроном у французов иногда вовсе доходит до проявления прямого неуважения по отношению к президенту.

До сих пор памятен эпизод 2021 года, когда житель города Сен-Валье Дамьен Тарель влепил французскому лидеру пощечину во время его визита в винодельческий поселок Тен-л’Эрмитаж. Поступок был спонтанным — тот признался потом, что не смог подавить внезапно охвативший его гнев при виде главы государства.

«Когда я увидел его дружелюбный лживый взгляд, я почувствовал отвращение и бурную реакцию. Это была импульсивная реакция. Я думаю, что Эммануэль Макрон олицетворяет упадок нашей страны», — оправдывал свои действия Тарель.

По мнению Шатилова, подобное отношение французов к своему лидеру неудивительно, ведь своей политикой «подмахивания» Белому дому Макрон нанес серьезный ущерб собственному государству и его гражданам.

«Мы видим, что Франция, как и многие другие европейские страны, очень сильно с 2014 года просела в социально-экономическом плане. Проблемы страны нарастают, и не видно, как ей из этой ситуации выходить», — отметил политолог.

При этом, добавил Шатилов, Макрон практически не занимается внутренней политикой и экономикой, а все больше пытается «шустрить» на международной арене, «мутить воду» и получать сомнительный пиар на своих радикальных и весьма опасных в нынешней ситуации турбулентности заявлениях.

Все это считывается французским общественным мнением, отсюда и соответствующее отношение к Макрону в народе, констатировал эксперт.

«Марионетка» Вашингтона и Лондона

Отношения Макрона с Россией с самого начала выдавали в нем «марионетку США и Великобритании». Этим и объясняются его метания — от заверений в дружбе и призывов к переговорам до едва ли не объявления войны, считает Шатилов.

Такое поведение говорит о том, что французский лидер просто выполняет заданный «кукловодами» функционал, легко переключаясь на прямо противоположную позицию при изменении политической повестки.

«Как и большинство европейских лидеров, Макрон изначально не обладал политической субъектностью и во многом зависел от воли Вашингтона и Лондона. В какой-то момент его использовали в качестве „доброго полицейского“ в отношении России. Но мы видим, как сейчас он опять же с подачи Вашингтона, наоборот, становится застрельщиком едва ли не Третьей мировой войны своими заявлениями о возможности ввода войск НАТО на Украину», — пояснил Шатилов.

В свою очередь Костюк заметил, что у Макрона были попытки вести самостоятельную политику в отношении России и в целом на международной арене. Однако все они из-за слабости французского президента, как игрока на мировой политической арене, провалились.

«Относительно России Макрон, используя те каналы российско-французских отношений, которые действительно были и остаются, до последнего предполагал, что Франция будет, если не мостом, то по крайней мере той стороной, которая будет вести диалог, побуждать евроатлантическое сообщество и Россию к более плодотворному диалогу друг с другом», — отметил Костюк.

Однако, добавил эксперт, с учетом того, что еще при Саркози Франция окончательно вернулась под контроль НАТО, сегодня, уже при Макроне, она по всем сущностным вопросам, связанным с антироссийскими санкциями и поддержкой Украины, занимает общую западную позицию и не ведет самостоятельной политики.

«Друзья» грозят изоляцией

Между тем и в «кругу своих», на Западе, Макрон сейчас стремительно теряет остатки репутации и политического веса. Падение «котировок» французского лидера ускорилось после его безответственного заявления о возможном введении натовских войск на территорию Украины, которое многие на Западе расценили, как примитивный и ничем неподкрепленный «хайп».

«Недавнее заявление Макрона относительно возможной отправки вооруженных сил, скажем так, на восточноевропейский фронт, — это, конечно, было значительным моментом, с которым, как мы видим, подавляющее большинство самих же западных лидеров на сегодня не согласны. Да и внутри Франции это вызвало очень серьезную критику как со стороны левой, так и правой оппозиции», — обратил внимание Костюк.

Отношение к Макрону на Западе после его громкого заявления прекрасно отражено в прессе этих стран. К примеру, британская The Daily Telegraph пишет об опрометчивости французского лидера.

«Его (Макрона — Прим. ред.) дипломатические советники уже привыкли рвать на себе волосы от некоторых его необдуманных предложений. Было ли это тщательно спланировано или это очередной пример действий Макрона не по сценарию? В любом случае сейчас французский лидер трансформировался из сторонника мирных отношений с Россией в главного в Европе поджигателя войны. <…> Но, учитывая почти единогласный отказ от его предложения, Макрон снова может оказаться в изоляции», — говорится в публикации.

В подобном же тоне выдержана статья издания Politico.

«Лидеры стран альянса спешат дистанцироваться от предложения президента Франции о том, что они могли бы отправить войска на помощь Киеву», — гласит материал.

Буквально слово в слово повторяет коллег французская Le Figaro.

«Слова президента Франции вызвали гневную реакцию по всей Европе. Макрон оказался в изоляции», — констатирует газета.

Даже по ту сторону океана, откуда по обыкновению доносится наиболее враждебная и воинственная риторика в адрес России, заявление Макрона посчитали опрометчивым и не одобрили.

«Президент Франции Эммануэль Макрон открыто обсуждает возможность отправки европейских войск на Украину, чтобы помочь Киеву выиграть в противостоянии с Россией. Это может привести к крупнейшему наземному конфликту, который Европа видела со времен Второй мировой войны», — заявил телеканал CNN.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как слова Макрона об отправке военных лишь навредили Украине.