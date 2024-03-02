Умер народный артист России Валерий Ивченко

Народный артист России и Украины Валерий Ивченко скончался в возрасте 84 лет. Трагическую новость сообщили в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова, где актер служил с 1980 года.

Петербуржские театралы знают Ивченко по роли Сатина в пьесе «На дне», Осипа в «Ревизоре», Миллера в «Коварстве и любви», Епиходова в «Вишневом саде», Старика в «Старике и море» и многим другим образам, воплощенным актером на сцене БДТ.

В кино Ивченко начал сниматься в 1979 году, а в последние годы активно работал в сериалах. В числе известных картин с его участием — «Поезд чрезвычайного назначения» (1979), «Последний довод королей» (1983), «Сирано де Бержерак» (1989), «Крот-2» (2002), «Брежнев» (2004), «Женский роман» (2004), «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» (2006).

Ивченко родился в Купянске Харьковской области Украинской ССР. В 1961 году окончил студию при Харьковском драматическом театре имени Шевченко, в 1978 году — режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

До работы в БДТ служил в Харьковском драмтеатре имени Шевченко, Николаевском художественном драмтеатре имени Чкалова и Киевском драмтеатре имени Франко.

Ивченко имел звания народного артиста России и народного артиста Украинской ССР. В 2020 году получил премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

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