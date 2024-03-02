Тело звезды фильма «Хождение по мукам» Аллы Богиной нашли в московской квартире

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 1 045 0

В Москве умерла артистка Театра на Таганке Алла Богина

Тело звезды фильма «Хождение по мукам» Аллы Богиной нашли в московской квартире

Фото: Кадр из х/ф «Вы мне писали». Режиссер: Аида Манасарова, 1976г.

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Актриса известна своими ролями в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Преступление и наказание» и телевизионными проектами.

Российская актриса театра и кино Алла Богина скончалась в Москве на 79 году жизни. Артистки не стало в пятницу днем — она неожиданно почувствовала себя плохо. Об этом сообщает «МК».

Алла Михайловна скончалась в своей квартире на Первой Брестской улице. Состояние артистки ухудшилось внезапно: соседка Богиной поспешила вызвать скорую помощь, однако медицинские работники не успели спасти артистку.

Алла Богина родилась в 1945 году, а в 1968-м окончила театральное училище имени Щепкина. Начала играть в столичном театре на Таганке примерно с середины 70-х. Под руководством режиссера Юрия Любимова исполнила главную женскую роль в спектакле «Мастер и Маргарита». Играла в таких постановках, как «Жалобная книга», «Преступление и наказание», «Иванов» и других.

В кино Алла Михайловна известна по фильмам «У войны не женское лицо», «Вы мне писали…», «Хождение по мукам». Всего Богина отдала работе в театре и кино 50 лет своей жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Либуше Шафранкова умирала в муках.

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