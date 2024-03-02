Норвежскому королю Харальду V поставили кардиостимулятор после госпитализации

Операция прошла без осложнений на острове Лангкави.

Норвежский дворец сообщил об установке временного кардиостимулятора королю Харальду V. По предоставленным данным, решение было принято по причине низкой частоты сердечных сокращений у монарха.

В результате операция прошла без осложнений на острове Лангкави. На данный момент король чувствует себя хорошо, однако ему необходим полноценный отдых.

Харальд V был госпитализирован во время отпуска в Малайзии в связи с респираторной инфекцией. 87-летний монарх получил необходимую помощь от местных медицинских работников.

Король взошел на престол в январе 1991 года, заняв место своего отца Улафа. Наследником престола является 50-летний сын монарха Хокон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Харальда V госпитализировали в Малайзии.