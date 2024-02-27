Короля Норвегии Харальда V госпитализировали в Малайзии с инфекцией

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Монарх попал в больницу во время своего отпуска.

Короля Норвегии Харальда V госпитализировали в Малайзии с инфекцией

Фото: Francisco Seco / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Король Норвегии Харальд V экстренно госпитализирован во время своего отдыха в Малайзии из-за заражение инфекцией. Об этом сообщает издание NRK со ссылкой на информацию представителей королевской семьи.

Известно, что 87-летний монарх обратился к медикам из-за плохого самочувствия и сейчас находится под пристальным вниманием специалистов.

«Король получает хорошее наблюдение со стороны как малазийских, так и норвежских медицинских работников», — говорится в материале.

Подробности о состоянии короля Норвегии не сообщаются. Однако запланированное на 8 марта рабочее заседание с его участием остается в силе.

Стоит отметить, что Харальд V последний раз был на больничном в конце января текущего года, отлучившись от исполнения должностных обязанностей на несколько дней. Также неназванное инфекционное воспаление у короля лечили в мае 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что королева Камилла хочет исключить принца Гарри из завещания Карла III.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Действуйте слаженно и оперативно: четыре экспресс-совета помогут побороть приступ эпилепсии
18:46
Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов
18:44
Три мощные вспышки на Солнце породили магнитную бурю на Земле
18:42
Короля Норвегии Харальда V госпитализировали в Малайзии с инфекцией
18:31
Метр за метром: как российские саперы разминируют освобожденную Авдеевку
18:17
Ответ однозначный: экономисты назвали валюту, в которую стоит сейчас вкладываться

Сейчас читают

Вход в «кротовую нору»: Машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
Опять за старое: младшая дочь Шукшиной подала на сестру в суд из-за наследства отца
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок