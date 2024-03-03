Необратимые процессы: всего один витамин привел к смерти 89-летнего мужчины

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 29 0

ВI: пожилой британец умер из-за чрезмерного употребления витамина D

Необратимые процессы: всего один витамин привел к смерти 89-летнего мужчины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer

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Такой концентрации элемента в крови в местной лаборатории еще не видели.

В Великобритании 89-летний мужчина умер от заболевания, вызванного избыточным уровнем витамина D в крови. Об этом сообщает Business Insider.

Действия Дэвида Митченера вызвали в его организме необратимые процессы. В итоге спасти пациента врачи не смогли.

Как удалось выяснить журналистам, британец принимал витамин D в течение последних девяти месяцев. А уже в мае 2023 года пожаловался на недомогание.

После того, как справиться с ухудшением самочувствия самостоятельно Митченер не смог, он вызвал скорую помощь. Прибывшие медики тут же госпитализировали пациента, а уже в больнице ему озвучили диагноз — «гиперкальцимия».

Избыток витамина D в организме мужчины мог привести к проблемам с сердцем и спровоцировать почечную недостаточность, полагают врачи. Кроме того, гиперкальцемия была способна сделать кости британца особенно хрупкими, что фатально в пожилом возрасте.

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