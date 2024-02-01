Что съесть, чтобы не заболеть: продукты и добавки для укрепления иммунитета

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 67 0

Генетик Левина: Продукты и добавки с Омега-3 и Витамин D укрепляют иммунитет

Что съесть, чтобы не заболеть: продукты и добавки для укрепления иммунитета

Фото: www.globallookpress.com / Franz Waldhäusl

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Сразу три вида инфекций атакуют россиян в этом сезоне — коронавирус, грипп и ОРВИ. Поэтому защита иммунитета становится одной из важнейших задач.

В начале 2024 года россияне рискуют подхватить сразу три вида инфекций — коронавирус, грипп и ОРВИ. Заразиться сразу тремя едва ли реально, но и от одного можно сильно пострадать. Нехватка солнечного света зимой, стресс и патологии ЖКТ в разы повышают риски. Поэтому, как отметила генетик и биоинформатик Алина Левина в интервью KP.RU, крайне важно позаботиться об иммунитете. Она составила список продуктов и полезных добавок, которые помогут справиться с этой задачей.

В меню, говорит эксперт, должны присутствовать жирные кислоты Омега-3, которые содержатся, к примеру, в печени трески и рыбьем жире. Восполнить запасы этих веществ также можно с помощью добавок. Но нужно помнить, что они несовместимы с кальцием, железом, медью и хромом, так что принимать их стоит в разное время.

Без солнечного света получить достаточно витамина D сложно. Чтобы добрать норму из пищи, нужно есть как минимум десять яиц в день. Помогут добавки в форме D3, взрослому человеку достаточно 600 ME. Если вы также пьете витамин Е, разделите приемы на разное время. Организму необходим и витамин С, который «учит» иммунные клетки находить и убивать вирусы. Из добавок лучше выбирать не «шипучки», а аскорбиновой кислоте — 70–90 миллиграммов в день.

Многие ошибочно полагают, что зимой нужно есть больше цитрусовых, чтобы оставаться бодрым и здоровым. Но больше витамина С содержится в плодах шиповника, перце, капусте и петрушке. Спасающий от стресса цинк содержится в устрицах и морепродуктах. Витамин B12 помогает преобразовывать пищу в глюкозу, основной источник энергии. Дефицит приводит к сонливости, повышенной утомляемости и раздражительности. Так что если настроение не в норме, восполняйте нехватку B12. И помните, что его нельзя совмещать с витамином A, B1, B2, B6, C, E, железом и медью.

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