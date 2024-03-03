Есть любовница или потерял интерес? Почему мужчина на самом деле не хочет интима

Люди порой могут неправильно трактовать реакции друг друга по поводу самых разных вопросов. Что касается интимной близости, то эта тема является особенно болезненной как для женщин, так и для мужчин.

Многие привыкли думать, что кавалеры никогда не отказываются от интима, потому что это важнейшая часть их природы. Поэтому дамы могут близко к сердцу принять отказ или отсутствие интереса к себе.

Однако причины нежелания выполнять «долг» в постели бывают разными. Почему так может происходить, читайте в материале 5-tv.ru.

Усталость

www.globallookpress.com / Sonja Krebs

Эта проблема актуальна для любого пола, возраста и статуса отношений. Чаще всего именно по этой причине мужчина может не хотеть интима.

Более того, если у него тяжелый рабочий график, то, скорее всего, он вообще уже ничего не хочет. Такую проблему можно решить только хорошим сном и отдыхом для восстановления организма.

Тогда человек выйдет из «режима выживания» и сможет начать жить полноценно. Затем проснутся и другие потребности.

Стресс

www.globallookpress.com / kati

Это также самая распространенная причина отсутствия интима. Ежедневные переживания приводят к нервным срывам, а также сбоям в работе организма, в результате чего половое влечение сначала снижается, а затем и вовсе исчезает.

В данном случае также может помочь разговор по душам с партнером и обсуждение того, что вас обоих беспокоит. Это вряд ли поможет решить основную проблему, однако взаимная помощь и поддержка уже способны помочь снизить уровень стресса и напряжения.

Внутренние нарушения организма

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Это могут быть и проблемы с сердцем, и гормональные нарушения, а также многие другие заболевания, о которых человек может даже не подозревать. В том числе это может быть такая серьезная болезнь, как рак простаты.

Лишний вес или малоподвижный образ жизни

www.globallookpress.com / john rowley

Проблемы с весом и активностью в течение дня также могут влиять на либидо. Кроме того, те, кто едят много тяжелой, жирной или чрезмерно сладкой пищи, могут чувствовать себя усталыми и вялыми, что влияет также на восприятие себя.

Тяга к спиртному

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Употребление алкоголя может затруднить получение или сохранение эрекции. Кроме того, это влияет на сосудистую систему, что напрямую ухудшает кровообращение, включая область половых органов.

Вы эмоционально отдалились друг от друга

www.globallookpress.com / uwe umstätter

Если мужчина или женщина часто думает о работе, находясь дома, то это вносит огромный дисбаланс в жизнь пары. У вас просто нет времени друг на друга.

Поговорите со своим партнером о том, как можно помочь друг другу поставить границу работа-семья. Также львиную долю времени забирают дети.

Кроме того, супруги как будто часто забывают, что они не просто родители, поэтому перестают уделять внимание друг другу. В итоге времени не остается, душевные разговоры заканчиваются, вы перестаете интересоваться жизнью близкого.

Однако, если вы договоритесь хотя бы раз в неделю ходить на свидания и при этом уделять час времени каждый день на разговор по душам, то между вами вновь установится эмоциональный контакт и вы всегда будете важны друг другу. Стоит уточнить, что на свидание стоит идти туда, где будет возможность поговорить, а еще лучше, где можно нарядиться.

Если разговор не получается, не отчаивайтесь и дайте себе еще несколько шансов. Ведь вы же почему-то однажды решили быть вместе.

Вы перестали ухаживать за собой

www.globallookpress.com / John Rowley

Когда люди не живут вместе, они не видят друг друга в домашней обстановке и привыкли к определенному образу, который видели вне дома. Мы всегда стараемся выглядеть как можно красивее для других, поэтому тратим много времени на макияж, прически или подбор образа.

Но так как дом — это место, где мы восстанавливаемся и отдыхаем, то вполне закономерно, что там мы все хотим выглядеть так, как нам удобно. Когда начинается семейная жизнь, многие перестают друг друга впечатлять, из-за чего может возникнуть чувство разочарования, так как на улице мы видим привлекательных людей, а дома нас ждет совсем другое, хотя именно ради того человека и нам и стоит наряжаться.

Эту проблему также можно решить с помощью публичных выходов с любимым в красивой обстановке, где вы захотите показать себя во всей красе друг другу. Скорее всего, после этого вы сами захотите больше наряжаться друг для друга и в повседневной жизни.

Когда в семье появляются дети, то здесь проблема усугубляется. Если вы чувствуете, что не можете ухаживать за собой, то у вас, скорее всего, просто нет на это времени и сил.

Скажите партнеру, что вы сами хотели бы как прежде выглядеть прекрасно, но на это вам постоянно будет требоваться время. Поэтому предложите партнеру взять часть обязанностей или делегировать их кому-нибудь еще, если ему важно, чтобы вы выглядели хорошо.

Наличие другого партнера

www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Это, пожалуй, один из самых неприятных вариантов. Измены бывает сложно определить со стороны, однако обращайте внимание на поведение мужчины.

Если он стал холоден к вам без всякой причины, то есть основание насторожиться. Особенно если партнер стал лучше следить за собой, часто задерживаться на работе или ездить в командировки.

Попробуйте спросить у него, все ли его устраивает в ваших отношениях. Также спросите прямо, есть ли у него кто-то еще.

Иногда чрезмерно эмоциональная реакция может говорить о том, что человек что-то скрывает. И, если не любовницу, то какой-то другой секрет.

Вы превратились для него в маму

www.globallookpress.com / Simon Katzer

Вы стали так близки друг другу, что не заметили, что превратились во вторую маму своему мужчине. Такое поведение может дать ненужные ассоциации и отрицательно повлияет на ваши отношения.

Не стоит переходить эту грань и проявлять чрезмерную заботу. И речь идет не о заботе о чувствах и нежности к любимому.

Секрет в том, чтобы не выполнять ту работу, которую делают обычно мамы, когда у них есть маленький сын. Например, не стоит выбирать мужу подштанники и собирать его на работу, он сам с радостью с этим справится.

Мужская менопауза

www.globallookpress.com / Jonathan Ford

Данное явление приходит с возрастом и характеризуется снижением уровня тестостерона. Уже после 40 лет у мужчины могут начаться проблемы в этой сфере.

Однако беспокоиться не стоит — это не происходит внезапно и интенсивно, как телесные изменения, которые женщины иногда могут испытать в менопаузе.

Вы ему неинтересны

www.globallookpress.com / Michelangelo Gratton

Если вы не находитесь в отношениях и не знаете точно, как человек к вам относится, а сам мужчина часто прямо дает вам отказ на любые предложения, то стоит смириться, что вы просто ему неинтересны. Иногда люди все-таки понимают намеки, но специально игнорируют их, когда им что-то не нужно.

В таком случае будет сложно что-то изменить, а вы только зря потратите время на человека, который никогда не оценит вас, и заодно понизите себе самооценку. Нужно ли вам это?

Здесь проблема не в вас, просто у людей есть разные вкусы. Кроме того, если вы кому-то не нравитесь, это не делает вас хуже.

Более того, абсолютно всегда найдутся те, для кого вы будете «что надо» и с которым сразу все будет легко. Лучше в удобной ситуации спросите человека прямо о том, как он вам относится, если этот вопрос для вас важен.

«Слабая» половая конституция

www.globallookpress.com / john cummings

Сейчас часто пишут о том, что иметь много интима в жизни — не стыдно. Однако многие забывают уточнять, что иметь низкие потребности в сексе или не иметь их вовсе — это также нормально.

Многое зависит от сексуального темперамента человека. Если у человека «слабая» конституция, то секс не является важным аспектом его жизни.

Более того, кто-то может жить спокойно без близости несколько лет по своему собственному желанию и потребностям. Это может стать реальной проблемой в отношениях, если у его партнера сильная конституция, а значит интим ему необходим чуть ли не ежедневно.

Как определить, что у человека «слабая» половая конституция? Как правило, если он физически здоров, не испытывает постоянный стресс, хорошо спит, не злоупотребляет спиртным, то отказ от близости может как раз свидетельствовать о низких потребностях в постели.

Многие эксперты также улавливают связь между степенью волосатости тела мужчины и его темпераментом. Чем больше волос — тем сильнее влечение.

Период сексуальной скуки

www.globallookpress.com / Nick White

Для тех, кто состоит в долгих отношениях, действительно бывает сложно сохранить прежний уровень близости. Со временем яркость эмоций и разнообразие пропадает.

Но так происходит не потому что вы разлюбили друг друга, просто дофамин уже перестает выделяться, эмоциональный фон спал. Как раз в такой момент многие пары и расстаются ведь кажется, что любовь прошла, но это не так.

Просто ваши отношения выходят на другой уровень. В какой-то момент может прийти осознание, что вы стали друг другу скорее, как друзья, нежели любовники.

Но это хорошо, так как если страсть пропадет, а вы осознаете, что ничего другого вас вместе не держит, то это приведет к расставанию. Здесь, опять же, важно разговаривать, чтобы понимать, что вы хотите друг от друга и смогли восстановить прежнюю связь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что делать, если у вас с партнером разные потребности в постели.