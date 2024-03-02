«Перехвачен в секторе люфтваффе»: Минобороны Германии отреагировало на утечку разговора военных

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата разговора об атаке на Крымский мост

«Перехвачен в секторе люфтваффе»: Минобороны Германии отреагировало на утечку разговора военных

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
Спецоперация

Что удалось выяснить ведомству?

Минобороны Германии подтвердило факт того, что разговор немецких офицеров о возможной атаке по Крымскому мосту был перехвачен. Об этом сообщает телеканал ARD.

«По нашей оценке, разговор был перехвачен в секторе люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии — Прим. ред.). В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях», — говорится в заявлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что канцлер Германии Олаф Шольц недоволен тем, что переговоры старших немецких офицеров утекли в сеть. Он назвал опубликованные данные «серьезной утечкой» во время своего визита в Ватикан.

На записи слышно, как военные обсуждают удары по Крымскому мосту. Политик пообещал провести расследование в максимально короткие сроки.

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