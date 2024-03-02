«Серьезная утечка»: Шольц недоволен, что диалог офицеров ФРГ просочился в Сеть

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

Шольц пообещал быстрое расследование по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ

«Серьезная утечка»: Шольц недоволен, что диалог офицеров ФРГ просочился в Сеть

Фото: Reuters / Michaela Rehle

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Тема:
Спецоперация

Канцлер пообещал провести расследование в самые короткие сроки, чтобы узнать, кто распространил информацию.

Канцлер Германии Олаф Шольц недоволен тем, что переговоры старших немецких офицеров утекли в Сеть. Канцлер назвал опубликованные данные «серьезной утечкой» во время своего визита в Ватикан.

На записи слышно, как военные обсуждают удары по Крымскому мосту. Политик пообещал провести расследование в максимально короткие сроки.

Канцлер Германии подвергает свою страну угрозе войны с Россией — лидер государства безумен. Такое заявление в своем личном блоге сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшей службы хранения файлов Megaupload Ким Дотком.

Причиной подобного высказывания стал разговор между начальником отдела операций и учений командования BBC бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцом и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Расшифровка беседы накануне была опубликована главным редактором RT Маргаритой Симоньян.

Немецкие военные обсуждали возможность нанесения ударов по Крымскому мосту, планируя сделать это незаметно, чтобы Германия «случайно» не стала одной из сторон конфликта. Ким Дотком подчеркнул, что собеседники действительно хотели атаковать объект «военно-стратегического и политического значения», оставаясь «незамеченными».

«Олаф Шольц подвергает Германию риску войны с Россией. Безумный», — написал в социальной сети немецкий предприниматель.

Расшифровка разговора высокопоставленных сотрудников, обнародованная 1 марта, также содержала в себе обсуждение поставок ракет Taurus на Украину и возможность обращения к Великобритании за помощью в планировании всей операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ситуация с Taurus рассорила Шольца и Макрона.

Тема:
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