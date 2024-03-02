МИД Франции описал катастрофические последствия для ЕС в случае поражения Украины

МИД Франции предрек крупные финансовые потери ЕС при поражении Украины
Фото: www.globallookpress.com / Julie Woodhouse
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В Европе уже готовятся к худшему.
Победа России в спецоперации будет означать серьезные финансовые потери для Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне изданию Le Monde.
«Победа России на Украине может стоить очень дорого. Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше», — сказал дипломат.
Министр заявил, что при поражении Украины ситуация в Европе будет катастрофической. Поэтому он считает, что Запад должен сделать все возможное, чтобы «Россия потерпела поражение», не вступив при этом в конфликт напрямую.
Дипломат отметил, что никакой речи о ведении Западом боевых действий на Украине не идет. При этом Франция не отправляла своих военных на территорию Незалежной — страна лишь помогает ВСУ техникой и вооружением, заверил Сежурне.
Ранее 5-tv.ru писал, что власти Франции задумались над отправкой спецназа на Украину.
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