Санду заявила об историческом шансе на воссоединение с Приднестровьем

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

По ее мнению, Кишинев и Тирасполь должны договориться.

Санду заявила об историческом шансе на воссоединение с Приднестровьем

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Сейчас имеется исторический шанс объединить два берега Днестра, настала пора для воссоединения Молдавии и Приднестровья. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду.

«Молдавия сегодня находится на перепутье. Решение об начале переговоров о вступлении в Европейский союз представляет для нашей страны исторический шанс объединиться вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны», — цитирует политика Unimedia.

Также она поблагодарила военных и правоохранителей, которые обеспечивают мир внутри Молдавии. Санду заявила, что помнит о «трагедии на Днестре в 1992 году».

Глава государства пообещала никогда не допустить этого вновь. Президент подчеркнула, что людям на двух берегах «нечего делить».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую помощь ждут от России в Приднестровье.

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