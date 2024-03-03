«Опасаюсь»: сын Булановой забил тревогу из-за молодого мужа матери

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Сын Булановой выразил беспокойство из-за молодого мужа матери

«Опасаюсь»: сын Булановой забил тревогу из-за молодого мужа матери

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артистка летом прошлого года вышла замуж за человека, который младше ее на 19 лет.

Старший сын певицы Татьяны Булановой Александр хоть и в целом смирился с тем фактом, что мать вышла замуж за бывшего теннисиста Валерия Руднева, но все же ощущает беспокойство из-за этой ситуации. Избранник звезды младше нее на 19 лет.

«Я опасаюсь за ее счастье, а оно сейчас в руках Валерия», — признался наследник знаменитости.

При этом в эфире одного из федеральных каналов Александр не объяснил, почему именно он тревожится. Ведь, по признанию самой Булановой, она счастлива в этих отношениях.

За девять месяцев брака она ни разу публично не поругалась с любимым. И даже стала задумываться о совместных детях.

Для певицы брак с Рудневым стал третьим по счету. Первым супругом стал Николай Тагрин — именно в браке с ним и родился Александр.

После развода Буланова и Тагрин сохранили деловые отношения, экс-супруг является продюсером звезды. Второму мужу, футболисту и спортивному тренеру Владиславу Радимову, артистка родила сына Никиту, ему в марте исполнится 17 лет.

За третьего Буланова выходить не спешила. Артистка прожила с ним три года, прежде чем узаконить отношения.

Как рассказывала исполнительница, красивая и богатая свадьба ей была уже не нужна. Праздника хотел жених, а она просто не стала препятствовать исполнению мечты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло знакомство Булановой с родителями мужа.

-2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:31
Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свои системы ПВО
4:16
Необратимые процессы: всего один витамин привел к смерти 89-летнего мужчины
4:01
Адское пекло: в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году
3:47
Все гораздо серьезнее: всплыли новые подробности о секретных базах ЦРУ на Украине
3:33
«Опасаюсь»: сын Булановой забил тревогу из-за молодого мужа матери
3:19
Зеленский заявил о неспособности понять поведение союзников Украины

Сейчас читают

Появилось видео перестрелки подразделений ФСБ и боевиков в Ингушетии
Тело звезды фильма «Хождение по мукам» Аллы Богиной нашли в московской квартире
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок