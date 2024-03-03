«Опасаюсь»: сын Булановой забил тревогу из-за молодого мужа матери
Сын Булановой выразил беспокойство из-за молодого мужа матери
Фото: Стукалин Евгений / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Артистка летом прошлого года вышла замуж за человека, который младше ее на 19 лет.
Старший сын певицы Татьяны Булановой Александр хоть и в целом смирился с тем фактом, что мать вышла замуж за бывшего теннисиста Валерия Руднева, но все же ощущает беспокойство из-за этой ситуации. Избранник звезды младше нее на 19 лет.
«Я опасаюсь за ее счастье, а оно сейчас в руках Валерия», — признался наследник знаменитости.
При этом в эфире одного из федеральных каналов Александр не объяснил, почему именно он тревожится. Ведь, по признанию самой Булановой, она счастлива в этих отношениях.
За девять месяцев брака она ни разу публично не поругалась с любимым. И даже стала задумываться о совместных детях.
Для певицы брак с Рудневым стал третьим по счету. Первым супругом стал Николай Тагрин — именно в браке с ним и родился Александр.
После развода Буланова и Тагрин сохранили деловые отношения, экс-супруг является продюсером звезды. Второму мужу, футболисту и спортивному тренеру Владиславу Радимову, артистка родила сына Никиту, ему в марте исполнится 17 лет.
За третьего Буланова выходить не спешила. Артистка прожила с ним три года, прежде чем узаконить отношения.
Как рассказывала исполнительница, красивая и богатая свадьба ей была уже не нужна. Праздника хотел жених, а она просто не стала препятствовать исполнению мечты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло знакомство Булановой с родителями мужа.
Читайте также
80%
0.49 98.72
0.18
Нашли ошибку?