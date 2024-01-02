Ждала худшего: Буланова рассказала о знакомстве с родителями молодого мужа

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 220 0

Татьяна Буланова поведала о прекрасных отношениях с родителями супруга

Ждала худшего: Буланова рассказала о знакомстве с родителями молодого мужа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Почему артистка боялась знакомиться с мамой и папой любимого мужчины?

Звезда 90-х Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз летом минувшего года. Ее супруг младше артистки на 19 лет. Знаменитость в одном из интервью поделилась, как ее приняли в семье мужа. Об этом пишет 7Дней.ru.

Как оказалось, Буланова очень переживала, что родители возлюбленного будут против их союза. Ведь мать избранника знаменитости старше певицы всего на пять лет.

«Мы отправились на день рождения его папы — Юрия Николаевича. И я, конечно, понимала, что, наверное, родителей не очень обрадует, что такая вот великовозратсная у сына девушка, так скажем… Я вообще не понимала, что это… Мне просто нравилось, я плыла по течению, отдалась в руки судьбе. Как будет, так и будет», — отметила исполнительница хита «Ясный мой свет».

Но ожидания заслуженной артистки РФ не оправдались, ее встретили тепло и радушно.

«У меня абсолютная уверенность, что брак, где женщина старше на 19 лет — априори мезальянс, союз, основанный на корысти молодого человека. Сейчас понимаю, что мои теории разбиваются о стену судьбы. Возраст абсолютно ничего не значит. С меня и брать-то особо нечего», — поведала о личной жизни звезда российской эстрады.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодой муж Булановой отказался жить в одной квартире с их общим ребенком.

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