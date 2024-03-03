«Это не блеф»: в США призвали НАТО прислушаться к предупреждению Путина

Экс-агент ЦРУ Джонсон призвал НАТО прислушаться к предупреждению Путина
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Каждое слово российского лидера, как подчеркивается, имеет глубокий смысл.
Странам НАТО необходимо прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина об угрозе ядерного конфликта. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Если Путин что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Каждое слово российского лидера «имеет глубокий смысл», в отличие от высказываний американского президента Джо Байдена, убежден эксперт. Поэтому предупреждения Путина о недопустимости военного освоения Украины войсками НАТО должны быть услышаны на Западе, подчеркнул Джонсон.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, какую цену Запад заплатит в случае ввода войск на Украину.
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