Почти 40 беспилотников уничтожили средства ПВО над Крымом

Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что системы ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области.