Почти 40 беспилотников уничтожили средства ПВО над Крымом
О пострадавших в настоящее время не сообщалось.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что системы ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области.
- 2 мар
- Системы ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области
- 2 мар
- Средства ПВО поразили воздушные цели в Ленинградской области
- 2 мар
- Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- 29 февр
- Мэрия Воронежа сообщила о приближении к городу пяти БПЛА
- 29 февр
- ВСУ попытались атаковать Крым при помощи беспилотника
- 27 февр
- Число пострадавших при обстреле Брянской области со стороны ВСУ выросло до пяти
- 27 февр
- Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ села в Брянской области
- 26 февр
- Три человека погибли из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
- 26 февр
- В Белгородской области уничтожили еще один украинский БПЛА
- 25 февр
- Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Читайте также
80%
0.49 98.72
0.18
Нашли ошибку?