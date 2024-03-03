Почти 40 беспилотников уничтожили средства ПВО над Крымом

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 42 0

О пострадавших в настоящее время не сообщалось.

Почти 40 беспилотников уничтожили средства ПВО над Крымом

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что системы ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
2 мар
Системы ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области
2 мар
Средства ПВО поразили воздушные цели в Ленинградской области
2 мар
Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
29 февр
Мэрия Воронежа сообщила о приближении к городу пяти БПЛА
29 февр
ВСУ попытались атаковать Крым при помощи беспилотника
27 февр
Число пострадавших при обстреле Брянской области со стороны ВСУ выросло до пяти
27 февр
Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ села в Брянской области
26 февр
Три человека погибли из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
26 февр
В Белгородской области уничтожили еще один украинский БПЛА
25 февр
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
-2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:58
Есть любовница или потерял интерес? Почему мужчина на самом деле не хочет интима
5:48
Почти 40 беспилотников уничтожили средства ПВО над Крымом
5:43
«Это не блеф»: в США призвали НАТО прислушаться к предупреждению Путина
5:34
Движение ограничили на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии
5:29
Можно умереть: при какой одышке требуется срочная госпитализация
5:14
Им труднее всего забеременеть: у женщин с какой группой крови рождаются гении

Сейчас читают

«Там тепло, хорошо»: как невестка Владимира Кузьмина угодила в спецприемник
Появилось видео перестрелки подразделений ФСБ и боевиков в Ингушетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок